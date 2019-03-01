Спасатели напомнили правила безопасных каникул

| Фото: пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Родители несут полную ответственность за безопасность своих детей, подчеркивают спасатели. В связи с началом каникул ГУ МЧС России по Югре напоминает основные правила нахождения ребенка дома и на улице без взрослых.

Самое главное из них звучит так: все, что ребенку нельзя брать, должно быть недоступно. Необходимо исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа и других происшествий.

Уходя из дома, необходимо убрать в недоступное для детей место спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся жидкости. Объясните, что шалость с огнем опасна для их жизни. Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности и научите правильному поведению в случае возникновения пожара. Если дым проникает с лестничной площадки, то ни в коем случае нельзя открывать дверь, надо позвонить взрослым, или выйти на балкон и криками привлечь внимание.

Необходимо написать на видном месте номера телефонов, по которым ребенок сможет быстро связаться с родителями и службами экстренной помощи.

Что касается электричества, то просто спрятать электрошнуры и установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напоминать ребенку об опасности, которую они представляют и постепенно обучить его правильному обращению с электроприборами.

Самое главное - профилактика. Постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного поведения. Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не стоит забывать, что самым лучшим способом обучения детей всегда является собственный пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия.

Общие правила поведения во время каникул

1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите ему о правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми. Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически запрещается играть на проезжей части, а также ходить на пустыри, в заброшенные здания, на свалки и в темные места.

2. Правила безопасного поведения с неизвестными ребенку предметами. Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут. Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг он обнаружит что-то подобное на улице.

3. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки хранились в недоступных местах.

4. Правила безопасности на водоемах. Объясните ребенку, что приближаться к водоемам с тонким весенним льдом крайне опасно.

Важно помнить, что телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101. Внесите этот номер в телефонную книгу сотового телефона.