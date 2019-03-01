Последняя неделя марта будет по-весеннему теплой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая весенняя погода будет в Тюмени с 24 по 31 марта.

По данным центра Фобос, в начале и конце недели в регионе высока вероятность осадков. При этом температура воздуха будет достигать 6 градусов тепла.

24 и 25 марта в областном центре будет плюс 4 градуса, ночью ожидается до минус 1. В эти дни возможны осадки.

27 марта вероятность осадков снизится, а столбики термометров повысятся до плюс 6 градусов. 28 и 29 марта ожидается плюс 5 градусов, возможен небольшой дождь. Ночью похолодает до минус 1.

Теплыми будут и выходные - 30 и 31 марта. В эти дни максимальная температура воздуха составит плюс 6 градусов, ночью похолодает лишь до ноля градусов, возможен небольшой дождь.

Любовь Голышева