Самыми популярными мужскими именами в России стали Артем, Александр и Михаил

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

В России мальчиков рождается больше – 51% от общего количества рожденных детей, а самые популярные мужские имена, которыми называют детей, – Артем, Александр и Михаил, женские – София, Виктория и Анна.

Такие данные приводит пресс-служба Федеральной налоговой службы. В ведомстве уточнили, что в единый реестр ЗАГС за полгода его работы внесено 2,7 млн записей.

1 октября 2018 года все органы ЗАГС перешли на единое программное обеспечение, а все сведения о государственной регистрации хранятся в единой базе в центре обработки данных ФНС России. Органы ЗАГС России теперь обмениваются сведениями в электронном виде. При наличии записи в ЕГР ЗАГС свидетельство о регистрации акта может выдать любой орган ЗАГС, независимо от места хранения ее бумажного экземпляра.

Оценить все преимущества единой облачной системы можно будет только с 2021 года. К этому времени завершится конвертация в ЕГР ЗАГС всех бумажных экземпляров записей актов, составленных с 1926 года.