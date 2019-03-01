Тобольский дзюдоист стал победителем первенства страны

| Фото: www.tyumen-judo.ru | Фото: www.tyumen-judo.ru

Аршак Мелконян из Тобольска стал бронзовым медалистом на первенстве России по дзюдо среди младших юношей и девушек до 15 лет в Новосибирске 23 и 24 марта, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В первенстве впервые в истории приняла участие сборная команда Уральского федерального округа. Тюменскую область в ней представляли два спортсмена, воспитанники тобольской школы Аршак Мелконян (тренер Алексей Кочетов) и Артем Абдулаев (тренеры Андрей Мартиросов и Наталья Благинина).

Первенство страны включало в себя два вида соревнований: демонстрация техники КАТА и командные состязания в формате "стенка на стенку". Аршак занял почетное третье место по КАТА в весовой категории до 60 кг. Также он выступал в команде "Урал "Западная-Сибирь-1", которая стала победителем командных состязаний.