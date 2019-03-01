На финал "ВЗДумай" в Тюмени подали рекордное число заявок

| Фото: www.fablabkonkurs.ru | Фото: www.fablabkonkurs.ru

24 человека из Тюмени, Тобольска и Голышманово представят Тюменскую область в финале IV Всероссийского конкурса по 3Д-моделированию и 3Д-печати "ВЗДумай", сообщает помощник организатора конкурса Алёна Котенко.

По данным Центра молодежного инновационного творчества "ФабЛаб ТюмГУ", всего на конкурс подали 443 заявки, что в четыре раза больше, чем в 2018 году.

Больше всего участников из Санкт-Петербурга, Перми, Пензы, Ярославля и Тюмени. По словам куратора конкурса Владимира Суворова, в 2019 году заявлено много сильных проектов. "Особенно запомнились ученики 4-11 классов. Мы с нетерпением ждем финала, поскольку планируется по-настоящему яркое состязание", − поделился он.

Финал состоится в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 30 марта. В нем примут участие 142 человека из разных регионов России и гости из Турции.

Конкурсанты ознакомятся с единомышленниками, презентуют свои проекты, получат новые знания на мастер-классах, киберквестах и научных шоу. Также их ждет автобусная экскурсия по городу. Все участники получат сертификаты, сувениры и подарки. Победителям вручат главный приз – новый 3Д-принтер для создания собственных инженерных шедевров.