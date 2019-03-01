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Поэт Виталий Огородников поделится творческими планами на встрече с тюменцами

Общество, 17:21 26 марта 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Творческая встреча с тюменским поэтом и художником Виталием Огородниковым начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) 27 марта в 14 часов. Час поэтического настроения "В моем чемодане живут пустяки…" состоится в рамках ежегодного праздника – Недели детской и юношеской книги, сообщает городской департамент культуры.

Виталий Огородников по специальности геодезист, но одарен в разных областях творчества. Палитра поэзии Огородникова – яркая, радостная, с любовью к жизни, природе, людям.

Во время встречи Виталий Огородников ответит на вопросы о писательском труде, увлечениях, о планах, творческих проектах на будущее. Расскажет об увлекательных велопутешествиях, в том числе по Европе. У гостей появится возможность услышать в исполнении автора стихотворения из его поэтических сборников: "Солнечный иней", "Под парусом холста", "Кедровник".

Вход свободный.

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# библиотека , поэзия

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