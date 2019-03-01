Двое тоболяков изнасиловали новую знакомую

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Двух тоболяков, изнасиловавших знакомую, задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 23 марта в кафе мужчины 31 и 28 лет познакомились с 29-летней женщиной. Они привезли ее к жилому дому, где предложили новой знакомой вступить в связь. Но женщина ответила отказом. После злоумышленники, угрожая жертве, совершили в отношении нее преступления против половой неприкосновенности.

Подозреваемых задержали. Им предъявили обвинение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.