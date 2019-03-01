В Аромашево ссора супругов закончилась уголовным делом

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Женщину, причинившую легкий вред здоровью своего супруга, задержали аромашевские полицейские. Семейное застолье закончилось ссорой и травмой, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию с. Аромашево обратился местный житель. 35-летний мужчина сообщил, что его избили. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что мужчина выпивал со своей женой. Из-за незначительного спора вспыхнула ссора. Женщина заявила мужу, что разводится с ним и, схватив бутылку, ударила его по голове.

Врачи диагностировали у пострадавшего рассечение лба. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.