  • 26 марта 201926.03.2019вторник
  • USD64,4993
    EUR72,9229
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер южный

В колонии региона выявлены должностные преступления

Происшествия, 13:21 26 марта 2019

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников одной из исправительных колоний по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), возбудило управление Следственного комитета РФ по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы неустановленные следствием сотрудники учреждения, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, требовали от осужденных ремонтировать за свой счет служебные помещения колонии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление лиц, определение их ролей и степени участия в совершенном преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# колония , превышение полномочий , следственный комитет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:21 26.03.2019В колонии региона выявлены должностные преступления
12:49 26.03.2019В Аромашево ссора супругов закончилась уголовным делом
10:37 26.03.2019Водитель автобуса в Югре пытался подкупить полицейских
10:15 26.03.2019Банду из трех человек осудили на Ямале на полвека