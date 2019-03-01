В колонии региона выявлены должностные преступления

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников одной из исправительных колоний по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), возбудило управление Следственного комитета РФ по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы неустановленные следствием сотрудники учреждения, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, требовали от осужденных ремонтировать за свой счет служебные помещения колонии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление лиц, определение их ролей и степени участия в совершенном преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.