Первый чемпионат по социальной игре "Мой выбор" в Тюмени соберет около трехсот участников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 300 тюменских школьников и студентов, как ожидается, примут участие в первом чемпионате по социальной обучающей игре "Мой выбор" в апреле-мае 2019 года. В игровой форме организаторы рассчитывают пояснить молодым людям, какое влияние на их жизнь может оказать участие в гражданских практиках, и показать варианты участия. О деталях события организаторы рассказали на пресс-конференции в Общественной палате Тюменской области.

"Проект "Мой выбор", который будет реализован в игровой форме, направлен на повышение позитивной социальной активности, профилактику девиантного и экстремистского поведения молодежи от 14 до 22 лет. Почему ребята именно этого возраста? Потому что именно сейчас они определяются со своими приоритетами", - сказал директор ФСПН "Возрождение" Александр Лозовский.

В рамках чемпионата школьники и студенты станут участниками настольной игры "Мой выбор", созданной тюменским игрофикатором Андреем Усачевым и представителями ряда тюменских общественных организаций. Описывая правила, тюменские разработчики проводят параллели с известной игрой "Денежный поток". Участникам "Моего выбора" - за игровым столом их будет шестеро - предстоит ставить большие цели (например, стать президентом, найти лекарство от всех болезней, стать знаменитым и т. д.), разработать стратегию, решать ситуационные задачи и зарабатывать капитал, но капитал особый – социальный.

"Этот термин обозначает объем социальных связей, возможностей и репутации человека в обществе. Центральный момент нашей игры в том, что достичь мечты можно, работая со своим социальным капиталом", - пояснил председатель Альянса СОНКО Тюменской области Михаил Мельцер.

Около полутора месяцев заняла разработка и тестирование игры. По словам авторов, ее нынешний вариант увлекателен, но не считается итоговым. Игру планируется доработать с учетом мнения участников чемпионата. Предполагается, что ими станут ребята из центра "Дзержинец", представители ассоциации социальных юристов, медицинского колледжа, ГАУ Северного Зауралья и другие желающие. Участие бесплатное, по предварительной заявке.

Отборочные и полуфинальные игры состоятся в апреле, финал намечен на май. Победители получат призы и возможность пройти мастер-классы под руководством руководителей НКО.

Татьяна Ковалева