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Тюменские спортсменки завоевали золото эстафеты в Ханты-Мансийске

Спорт, 13:00 26 марта 2019

ОСШОР Л. Н. Носковой Эмма Тимербулатова | Фото: ОСШОР Л. Н. Носковой

Биатлонистки ЦСП72 Ксения Жужгова, Арина Пантова и Эмма Тимербулатова обошли соперниц в женской эстафете в рамках первенства России по биатлону в Ханты-Мансийске.

С отставанием в 39,7 с вторыми финишировали удмуртские юниорки Кристина Егорова, Илона Знакова, Анастасия Кайшева. Бронзовые награды достались тройке из Красноярского края: Екатерине Понеделко, Анне Григорьевой, Алине Гилевой, сообщает ЦСП72.

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# Анна Пантова , биатлон , Ксения Жужгова , Ханты-Мансийск , Эмма Тимербулатова

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