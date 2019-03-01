Тюменские спортсменки завоевали золото эстафеты в Ханты-Мансийске
Эмма Тимербулатова | Фото: ОСШОР Л. Н. Носковой
Биатлонистки ЦСП72 Ксения Жужгова, Арина Пантова и Эмма Тимербулатова обошли соперниц в женской эстафете в рамках первенства России по биатлону в Ханты-Мансийске.
С отставанием в 39,7 с вторыми финишировали удмуртские юниорки Кристина Егорова, Илона Знакова, Анастасия Кайшева. Бронзовые награды достались тройке из Красноярского края: Екатерине Понеделко, Анне Григорьевой, Алине Гилевой, сообщает ЦСП72.