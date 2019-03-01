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Двое югорских уклонистов заплатят штрафы за неявку в военкомат

Происшествия, 14:27 26 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Штрафы в 60 и 70 тыс. рублей заплатят двое жителей Лангепаса за уклонение от призыва на военную службу, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Как выяснили следователи, лично получив повестки, молодые люди не явились в военкомат. При аналогичных обстоятельствах они проигнорировали явки по другим повесткам. Лангепасский городской суд, рассмотрев материалы уголовных дел, вынес обвинительные приговоры.

Всего в 2018 году следователи привлекли к уголовной ответственности 15 жителей округа, уклонившихся от призыва.

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# суд , уклонисты , ХМАО , штрафы

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