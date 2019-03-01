В Новом Уренгое терапевт за взятки признавала пациентов нетрудоспособными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Врач городской больницы и двое местных жителей предстанут перед судом в Новом Уренгое. Их обвиняют в коррупционных преступлениях, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, в январе 2018 года участковый терапевт через посредников за вознаграждение в 39 тыс. 500 рублей оформила листки нетрудоспособности трем гражданам, не проводив фактического осмотра.

В настоящее время врачу предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взятки и трем эпизодам служебного подлога. Двое мужчин обвиняются в посредничестве при передаче взятки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.