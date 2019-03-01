Двести лучших школьников Тюменской области борются за знаки отличия ГТО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

200 ребят из 26 муниципальных образований и районов Тюменской области борются за золотой знак отличия ГТО в Легкоатлетическом манеже Тюмени.

Зимний областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди учащихся общеобразовательных организаций, приуроченный к пятилетию со дня подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о его учреждении, собрал детей и подростков от 13 до 17 лет.

К первому юбилею комплекса ГТО Тюменская область подошла с отличными результатами. Более 160 тыс. жителей разных возрастов присоединились к движению, 136 тыс. приступили к выполнению нормативов комплекса, из них 40 тыс. награждены нагрудными знаками. Регион занимает третье место в общероссийском рейтинге.

Посол ГТО в Тюменской области, заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, двухкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России, депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова поприветствовала участников и пожелала хорошего настроения и отличных результатов.

"В эти дни мы отмечаем пятилетие, много это или мало? Кому-то кажется что это только началось, а старшее поколение помнит, как это было. Это движение вернулось на новый уровень, к разработке подключены не только спортсмены, тренеры и организаторы, но и ученые. Результаты активно изучаются, количество значкистов растет с каждым днем, и пять лет - это только начало ваших больших спортивных достижений", - считает Наталья Проскурякова.

Руководитель регионального центра тестирования Оксана Заморова пояснила, что зимний фестиваль ГТО проходит в Тюмени с 2016 года, летний фестиваль в 2019 году пройдет в пятый раз. На состязания съезжаются победители муниципальных этапов. По итогам 2018 года 49 тыс. школьников присоединились к выполнению нормативов ГТО, и около 24 тыс. из них выполнили эти нормативы и заслужили знак отличия.

В легкоатлетическом манеже школьников ждут девять испытаний, за выполнение нормативов по которым можно получить бронзовый, серебряный или золотой знак отличия ГТО. Свои результаты они узнают уже на следующий день после окончания фестиваля в личном кабинете на сайте всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, а награды получат чуть позже. Золотой знак выдается раз в квартал, завоевавшие серебряный или бронзовый знаки получат их в конце июня.

Спортивный праздник в легкоатлетическом манеже - всего лишь второй день большого зимнего фестиваля ГТО. 25 марта подростки состязались в стрельбе, а 27 марта поучаствуют в лыжных гонках.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова