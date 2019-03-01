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Тюменцы чаще всего сдают старинные и охотничьи ружья

Общество, 12:38 26 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 70 единиц оружия добровольно сдали жители Тюменской области с начала 2019 года.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков.

Он отметил, что в среднем в год жители региона приносят до 800 единиц оружия.

"В основном сдают старые экземпляры вооружения времен гражданской войны, которые находят на огороде, в поле или где-то еще. В этом году сдавали патроны и оружие, доставшееся по наследству от родственников, приносят старинные, охотничьи ружья", - рассказал руководитель областного управления Росгвардии.

В настоящее время в Тюменской области зарегистрировано более 58 тыс. владельцев оружия, которые имеют более 100 тыс. единиц оружия различного вида. Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими регулярно проводят проверки условий хранения оружия. В 2019 году состоялось более 8 тыс. совместных рейдов, в ходе которых выявлено 500 нарушений, изъято 400 единиц оружия.

Евгений Симаков напомнил об ответственности за утрату оружия, его хищение и неправильное хранение. Нарушения влекут за собой административную, а в ряде случаев уголовную ответственность.

Любовь Голышева

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# Евгений Симаков , оружие , Росгвардия

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