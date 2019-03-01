Тюменцев научат оказывать первую помощь людям с эпилепсией

| Фото: пресс-службы ФЦН | Фото: пресс-службы ФЦН

Международный День повышения осведомленности об эпилепсии, или Фиолетовый день, тюменцы поддержат акцией в торгово-развлекательном центре "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) 26 марта, начало в 18 часов.

Как сообщает департамент здравоохранения региона, сотрудники Областного лечебно-реабилитационного центра и студенты колледжа цифровых и педагогических технологий организуют для горожан праздник: мастер-классы для детей и концертные номера. Врачи покажут, как правильно оказывать первую помощь при приступе эпилепсии.

В Тюменской области в регистр пациентов с эпилепсией ежегодно заносят до 400 человек. На динамическом наблюдении находится 7 тыс. 108 пациентов, в том числе 4 тыс. 541 взрослых и 2 тыс. 567 детей. 51,8% пациентов - представители мужского пола. Среди несовершеннолетних подавляющее большинство (88%) - дети до 15 лет.