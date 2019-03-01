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Аферист-поставщик иномарок заслушал приговор

Происшествия, 15:54 26 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

35-летнего уроженца Амурской области, который под видом поставок иномарок похитил более двух миллионов рублей, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, находясь в Москве (проживал без регистрации), в 2014 и 2016 годах на популярном интернет-сервисе объявлений о продаже товаров размещал от имени своей компании сообщения о продаже автомобилей из Кореи под заказ. Полученные от клиентов деньги аферист похитил.

От его действий пострадали три человека из Тюменской и Оренбургской областей, Республики Крым. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Кроме того, летом 2018 года злоумышленник обманул жителя Бурятии, пообещав ему поставку автозапчастей. В сентябре 2018 года афериста задержали и заключили под стражу.

Центральный районный суд Тюмени назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски четырех потерпевших.

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# автомобили , мошенничество , приговор , прокуратура

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