Торжественное спецгашение марок с гербами города и области пройдет в Тюмени

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Торжественное спецгашение первых почтовых марок с гербами Тюмени и Тюменской области состоится в областном центре 28 марта. После гашения марки появятся в продаже, сообщает Почта России.

На почтовой марке изображен герб Тюмени, на полях почтового блока - герб Тюменской области и карта Российской Федерации. Марка выпущена тиражом 70 тыс. экземпляров, ее номинал составляет 70 рублей. Для гашения почтовой марки по заказу Почты России также были изданы конверты первого дня и изготовлен специальный штемпель.

Торжественное гашение начнется в Тюменской областной думе в 13 часов. В мероприятии примут участие секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, директор Тюменского филиала Почты России Андрей Ершов, а также писатель-краевед Александр Вычугжанин.