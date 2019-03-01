Неделя молодежной науки стартовала в Тюмени

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Более тысячи молодых ученых примут участие в Неделе молодежной науки-2019, старт которой дан в тюменском технопарке 26 марта.

На Всероссийский молодежный форум съехались студенты, аспиранты и ординаторы медицинских вузов со всей страны, а также из Казахстана и Беларуси. Участников на торжественном открытии приветствовала ректор Тюменского государственного медицинского университета Ирина Медведева.

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

"Первая студенческая научная конференция состоялась 53 года назад, когда был организован наш вуз, мы эту традицию поддерживаем. Каждый год эта неделя входит в список важнейших мероприятий министерства здравоохранения РФ, география участников расширяется, лекции и мастер-классы от ведущих академиков РАН, доклады самих студентов, конечно, способствует развитию молодежной науки, внедрению новых инновационных технологий в обучающие программы", - отметила Ирина Медведева.

В программе три научно-практические конференции, мастер-классы, работа интерактивной площадки, конкурсы анатомических и ботанических рисунков, круглый стол, брейн-ринг и научные дебаты.

Открытие прошло в виде коротких эмоциональных TED-выступлений, которые перемежались концертными номерами. Один из спикеров, студент Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Владислав Яковлев рассказал о том, как рождаются необычные студенческие проекты.

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

"Я представляю новый факультет – медицина будущего. На него на конкурсной основе отбирают студентов после третьего курса из любого медицинского вуза для создания кадрового резерва. Один из таких не имеющих аналогов проектов наш Центр научной карьеры, который создали сами студенты. Обычно научно-практическое образование в вузах ведется в виде коротких курсов, отдельных обучающих семинаров, мастер-классов, мы структурировали и оформили это в единую программу, адаптировав под нее систему эссе, предложенную кембриджским университетом. Получился уникальный продукт, который я и презентовал на открытии форума", - поделился Владислав Яковлев.

Неделя начнется с 53-й ежегодной всероссийской конференции, посвященной 90-летию доктора медицинских наук, преподавателю Тюменского ГМУ Анатолия Бышевского. О своих разработках и исследованиях в сфере актуальных проблем теоретической, экспериментальной, клинической медицины и фармации на разных площадках выступят несколько сотен докладчиков.

Так студентка второго курса Тюменского ГМУ Офелия Тузмухаметова на секции "Медицинская антропология" представит анализ новых методов электрокардиографии и эксперимента с нестандартным наложением электродов.

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

"У нас есть проект по созданию универсального портативного устройства для снятия различных физиологических показателей, таких, как электрокардиограмма, пульс, давление, сатурация кислорода. Он будет предназначен для самого широкого использования", - пояснила участница конференции.

Дипломы победителям научного форума будут вручены на каждой секции по итогам работы 29 марта. В этот же день состоится награждение победителей дебатов и интеллектуальной игры "Мозговой штурм".

Ирина Кургузова