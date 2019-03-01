Культовый фильм "Асса" Сергея Соловьева снова покажут на большом экране

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Легендарный фильм Сергея Соловьева "Асса" выйдет в повторный прокат во всех кинотеатрах сети КАРО 28 марта.

Это уникальная возможность увидеть на большом экране картину, опередившую свое время. Драму покажут в рамках проекта КАРО.Арт при поддержке синематеки "Искусство кино" и киноконцерна "Мосфильм", сообщили в кинотеатре.

Фильм "Асса" увековечил саундтреки и выступления на камеру музыкантов, которые определили "эпоху перемен" — Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум", Жанны Агузаровой и группы "Браво". Наряду с фильмом Алексея Учителя "Рок", "Асса" — это классическая лента, обязательная к просмотру. Для поколения восьмидесятых этот фильм — "машина времени", позволяющая вернуться к духу эпохи, для их детей — учебник, где можно получить представление о ней.

"Асса" не просто дала прозвучать подпольному рок-н-роллу: она и есть этот рок-н-ролл, вышедший на свет. Мятежная медсестра бросала бандита ради нищего художника, зритель верил в счастье, любовь и "чудесную страну" из песни "Браво", а если повезет, то и "город золотой" из песни "Аквариума". Сегодня "Асса" — "в нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации вен. И нам снова, как никогда, необходимы перемены", — отметил кинокритик, постоянный спикер проекта КАРО.Арт и главный редактор "Искусство кино" Антон Долин.

С 28 марта показы пройдут в городах присутствия сети КАРО: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Тюмени, Самаре и Сургуте.

Кадры из фильма.

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