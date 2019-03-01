Специальные автобусы доставят болельщиков на чемпионат России по биатлону в Тюмени

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Движение автобусов для доставки болельщиков из Тюмени в центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" и обратно будет организовано в период проведения чемпионата России по биатлону 28, 30, 31 марта и 2 апреля.

Автобусы будут отправляться от СК "Центральный". Стоимость проезда в одну сторону - 100 рублей, билет можно приобрести в автобусе. С расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте csp.72 и в группе ЦСП72 Вконтакте.

Все, кто решит отправиться до "Жемчужины Сибири" на собственном транспорте, смогут оставить автомобиль на бесплатной перехватывающей парковке и далее добраться до стадиона на бесплатном шаттле.

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Напомним, чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля 2019 года. С программой соревнований можно ознакомиться здесь.

Билеты на чемпионат России по биатлону можно приобрести на сайте Пономиналу.ру или в кассе Легкоатлетического манежа (г.Тюмень, ул. Луначарского, 12). На гонки в будни билеты на трибуну A можно купить за 100 рублей, на трибуну B - за 50 рублей, на трассу - за 25 рублей. В выходные цена билета на трибуну A - 200 рублей, на B - 100 рублей, на трассу - 50 рублей. Для детей до 5 лет вход на соревнования свободный, в сопровождении взрослого с билетом.

В дни гонок для болельщиков на стадионе будет организована развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами, концерты танцевальных и вокальных коллективов. Будет работать теплый зрительский шатер с едой и напитками. Развлекательные площадки расположатся в зоне питания и на трассе в зоне финиша.

Соб. инф.