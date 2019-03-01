Городищенский лог в Тюмени благоустроят в семь этапов, рассказал губернатор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект строительства общежития Тюменского госуниверситета в Городищенском логу в Тюмени отвечает интересам студенческого сообщества и всего города. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы жителей региона в программе "Час с губернатором" на телеканале "Россия 24".

"Совсем недавно состоялось большое общественное обсуждение этого проекта. К диалогу были приглашены как его сторонники, так и те, ко против. У всех была возможность выступить. В итоге было проведено голосование, и большинство участников встречи высказались за строительство общежития", - напомнил губернатор. Место, на котором предлагается построить общежитие, - это одна десятая часть всего лога, отметил он.

Возведение общежития и благоустройство прилегающей территории - первый из семи этапов реконструкции Городищенского лога. В дальнейшем этот уникальный ландшафт будет постепенно включаться в общую структуру города.

"Сегодня Городищенский лог никто не посещает, он захламляется. Как житель Тюмени, я бы не хотел, чтобы такой уникальный природный объект находился в запустении. Проект строительства общежития учитывает интересы не только студенческого сообщества, но и всего города", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, проектируемое общежитие высотой от четырех до восьми этажей вместит в себя тысячу студентов, аспирантов и преподавателей. Всего под застройку и благоустройство будет отведено 5 га, из которых 1,2 га займет само здание, на остальной территории будет разбит парк.

Евгений Бабенко