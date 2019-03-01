Дело бандитов, похищавших тюменских бизнесменов, передано в суд

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прокуратура Тюменской области передала в суд дело в отношении главаря банды и его активного сообщника, обвиняемых в похищениях предпринимателей и вымогательстве у них денег, сообщдает пресс-служба ведомства.

50-летний организатор банды и его 45-летний пособник, являющийся двоюродным братом главаря, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222 (незаконное хранение оружия, боеприпасов), ст. 209 (бандитизм), чч. 1 и 3 ст. 30, ч. 3 ст. 126 (приготовление, покушение на похищение человека), ч. 3 ст. 126 (похищение человека), ч. 3 ст. 163 (вымогательство), ст. 158 (кража), ч. 2 ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства).

Кроме того, главарю банды предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывного устройства), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 126 (покушение на похищение человека), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33 п. "з", ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство по найму).

Его двоюродный брат также обвиняется по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По версии следствия, первый обвиняемый в 2010 году создал банду для похищения предпринимателей и вымогательства у них денег. В состав банды в разное время вошли его двоюродный брат и еще три человека. К некоторым преступлениям главарь привлекал еще двух лиц.

Так, в октябре 2011 года обвиняемые с подельниками похитили бизнесмена и несколько дней насильно его удерживали, требуя крупную сумму денег. Чтобы гарантированно получить от предпринимателя деньги, они вывезли его в лес. Там заставили заложника выстрелить в своего сообщника, сняв это на видео. Под угрозой передачи видеозаписи правоохранительным органам злоумышленники смогли получить от бизнесмена 20 млн рублей. Только в 2018 году после задержания бандитов предприниматель узнал, что убийство было инсценировкой, это стало для него большим облегчением.

Двум бизнесменам, оказавшим сопротивление при похищении, были причинены тяжкие телесные повреждения, повлекшие их смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Кроме того, расследованием установлено, что обвиняемые занимались преступной деятельностью и до создания банды.

В апреле 1998 года при выполнении заказа на убийство криминального авторитета по ошибке был убит другой человек (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Киллер, переодевшись в бомжа, лежал в подъезде и караулил криминального авторитета. Когда тот прошел мимо, выстрелил в него из пистолета с глушителем, но промахнулся. Произвести второй выстрел злодею не удалось, так как заклинило патрон. Киллер выбежал из подъезда и уже из пистолета-пулемета произвел несколько выстрелов в убегавшего. Затем подбежал и произвел несколько прицельных выстрелов, убив его. После этого стрелок сел в автомобиль под управлением первого обвиняемого и скрылся. Через несколько дней стало известно, что киллер по ошибке убил шурина криминального авторитета.

А в декабре 2006 года с одним из сообщников была предпринята попытка похищения из офиса бизнесмена, который оказал сопротивление, ему был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Деятельность банды в июне 2018 года была пресечена правоохранительными органами. В мае 2018 года бизнесмен после аналогичной инсценировки убийства, отпущенный злоумышленниками для сбора 20 млн рублей, обратился в правоохранительные органы. Злодеи были задержаны и по решению суда заключены под стражу.

Во время обысков изъято три пистолета, обрез, боевые патроны к ним, граната Ф-1, самодельное взрывное устройство.

С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, они признали вину в инкриминируемых им деяниях. Уголовные дела в отношении них направлены в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении остальных злоумышленников находится в завершающей стадии.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, всего банда совершила на территории Тюменской области 7 нападений на предпринимателей, трое из них убиты.

Сыщики уголовного розыска путем анализа, сопоставления фактов собирали по крупицам информацию, отрабатывали жилой сектор, устанавливали и проверяли алиби тех, кто мог быть причастен к совершению преступлений, опрашивали возможных очевидцев и свидетелей. По горячим следам лиц, совершивших преступления, установить не удалось. По истечении процессуальных сроков следствия производство по делам было приостановлено.

Однако работа не прекращалась. В мае 2018 года злоумышленники похитили местного предпринимателя и за его свободу потребовали 50 миллионов рублей. Об этом факте стало известно правоохранительным органам. В результате согласованных действий оперуполномоченные уголовного розыска и следователи получили данные о причастности к преступлению одного местного жителя 1973 года рождения, которого задержали. Во время досмотра у него обнаружено поддельное удостоверение личности. В течение суток оперативники задержали еще трех подозреваемых в бандитизме. Распутывая криминальный клубок, сыщики задержали и остальных в Омске, Москве и Тюмени. Всего 8 человек в возрасте от 30 до 50 лет. 5 из них члены банды, которые принимали участие в совершении преступлений в разные периоды существования вооруженной группы. Установлено, что еще двое участников умерли в разное время.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении похищений, вымогательствах, убийствах, кражах и бандитизме.