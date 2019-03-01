Двое мужчин похитили около полтонны овса с зерносклада

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Двух мужчин подозревают в краже около полтонны овса с зерносклада. Их задержали армизонские полицейские, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Ночью злоумышленники 1995 и 1979 годов рождения пробрались на неохраняемую территорию одного из крестьянско-фермерских хозяйств района. Оторвав доски от стены, они проникли в зерносклад и похитили оттуда около 400 кг овса. Зерно засыпали в мешки, которые приготовили заранее. Похищенное вывезли на личном автомобиле, однако скрыться не удалось. Мужчин задержали инспекторы ДПС.

В ходе досмотра водитель и пассажир заметно нервничали. Они не показали документ на перевозимый груз, а также не объяснили, где приобрели зерно. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

В ходе разбирательства задержанные признались в краже. Похищенное зерно собирались использовать в личном хозяйстве. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".