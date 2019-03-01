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Александр Моор: в аэропорту Рощино построят второй терминал

Губернатор, 11:18 27 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй терминал в тюменском международном аэропорту Рощино планируется построить к 2023 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в программе "Час с губернатором" на телеканале "Россия 24".

"Если сегодня у нас 27 тысяч квадратных метров, то плюсом будет еще 17 тысяч квадратных метров. Причем даже в действующем терминале будут проведены реконструкции, потому что современная технология обслуживания с учетом планов по расширению потребует этих изменений", - рассказал глава региона. Одновременно проектируется новая гостиница рядом с аэропортом.

По оценкам компании "Новапорт", у Тюмени хорошие перспективы с точки зрения развития в качестве регионального хаба, добавил глава региона. Сегодня самолеты из Рощино летают по 54 направлениям. По итогам 2018 года, пассажиропоток составил более 1,9 млн человек, что на 8,4% больше аналогичного показателя 2017 года.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , аэропорт Рощино , реконструкция , Час с губернатором

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