Александр Моор: в аэропорту Рощино построят второй терминал

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй терминал в тюменском международном аэропорту Рощино планируется построить к 2023 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в программе "Час с губернатором" на телеканале "Россия 24".

"Если сегодня у нас 27 тысяч квадратных метров, то плюсом будет еще 17 тысяч квадратных метров. Причем даже в действующем терминале будут проведены реконструкции, потому что современная технология обслуживания с учетом планов по расширению потребует этих изменений", - рассказал глава региона. Одновременно проектируется новая гостиница рядом с аэропортом.

По оценкам компании "Новапорт", у Тюмени хорошие перспективы с точки зрения развития в качестве регионального хаба, добавил глава региона. Сегодня самолеты из Рощино летают по 54 направлениям. По итогам 2018 года, пассажиропоток составил более 1,9 млн человек, что на 8,4% больше аналогичного показателя 2017 года.

Евгений Бабенко