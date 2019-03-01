Тюменские школьники отвечают на "Большие вызовы"

| Фото: Региональный центр "Новое поколение" во "Вконтакте" | Фото: Региональный центр "Новое поколение" во "Вконтакте"

45 участников регионального этапа конкурса "Большие вызовы" из девяти муниципальных образований Тюменской области представят 34 проекта на очной защите "Ребячьей республике" 28 марта, сообщает ТюмГУ.

С 22 марта по 1 апреля юные изобретатели и исследователи, став финалистами после школьного и муниципального отбора, дорабатывают проекты и готовятся к защите в Детском загородном центре "Ребячья республика". Они учатся основам проектной деятельности и публичного выступления, правилам эффектной презентации, знакомятся с экспертами конкурса и активно проводят свободное время. До этого пять месяцев ребята проходили дистанционное обучение по созданию проектов в шести направлениях: "Агропромышленные и биотехнологии", "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность", "Беспилотный транспорт и логистические системы", "Освоение Арктики и мирового океана", "Умный город", "Современная энергетика".

Конкурс проводит региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" при поддержке Образовательного центра "Сириус" (г. Сочи). По словам куратора центра, проректора ТюмГУ Ивана Романчука Тюменская область приняла "большой вызов" уже в третий раз. "В финальный этап вышли лучшие из лучших – учащиеся 8–11-х классов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Нижней Тавды, Абатского, Голышманово, Упорово. Им предстоит очная презентация перед экспертами крупнейших компаний, специалистами профильных организаций Тюмени", – рассказал Иван Романчук.

По итогам регионального этапа юные инженеры-изобретатели будут занесены в региональную базу талантливых детей и молодежи, рекомендованы к участию в программе "Большие вызовы" Образовательного центра "Сириус" (г. Сочи), получат до 5000 дополнительных бонусов на индивидуальную бонусную карту, путевку на инженерно-проектную школу "РАЦИО".