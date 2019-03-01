Почти миллион зрителей посмотрели фильм "Тобол" за месяц

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти миллион зрителей посмотрели фильм "Тобол" в кинотеатрах и в Интернете с начала проката.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев.

Он отметил, что только в кинотеатрах число зрителей превысило 700 тыс. Еще около 200 тыс. просмотрели картину в Интернете. При этом 90% зрителей дали положительную оценку фильму.

"На московской премьере ко мне подошел мужчина, пожал руку и сказал: "Знаете, я посмотрел ваш фильм и поверил в будущее российского кинематографа. Можем". Для меня – это самая высокая оценка, которая была дана за время проката. Нам удалось дойти до сердца зрителя, потому что плакали даже мужчины", - рассказал Олег Урушев.

Он подчеркнул, что фильм получился действительно динамичным, интересным и не скучным. Зрители смотрели картину на одном дыхании.

Впереди у фильма "Тобол" фестивальная жизнь. Олег Урушев рассказал, что приглашения уже поступили из Испании. Фильм будет представлен также на фестивале "Виват, кино России!" в Санкт-Петербурге.

"Кроме того, мы работаем с иностранными прокатчиками. Фильм продан в 11 стран, среди которых Канада, Армения, Германия, Англия, Швейцария, Сербия. Кроме того, в Белграде был поставлен рекорд – там картину на одной из крупнейших фестивальных площадок посмотрели одновременно 2,7 тысячи зрителей. Все они аплодировали стоя", - рассказал Олег Урушев.

Он подчеркнул огромную значимость проекта "Тобол" для развития туризма в Тюменской области. Так, если в 2018 году на экскурсионный тур по Тобольску записывались около 150 агентств, то уже 2019 году после премьеры фильма интерес к Тобольску проявили более 1,5 тыс. туристических агентств.

Любовь Голышева