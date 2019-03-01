Лучших детских писателей страны наградят в Ишиме на фестивале "Ершовские дни"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Ершовские дни", посвященный памяти автора сказки "Конёк-горбунок" Петра Павловича Ершова, традиционно пройдет в Ишиме и Ишимском районе 8 и 9 июня.

На родине поэта состоится множество мероприятий и одним из основных станет традиционная торжественная церемония награждения победителей XIV конкурса Международной литературной премии им. П. П. Ершова за произведения для детей и юношества.

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заведующая музеем Ершова Надежда Проскурякова.

По ее словам, итоги были подведены к 6 марта, дню рождения великого сказочника, лауреаты определены Союзом писателей России.

В номинации "Выбор мецената" победила книга Льва Тырина из Волгограда "Картинки моего сталинградского детства", в номинации "Связь времен" лауреатом стал тоболяк Вячеслав Софронов за книгу "Сибирские сказания", лидерами номинации "От потомков П. П. Ершова" стали Сергей Коротков из села Замьяны Астраханской области с книгой "Звездолет" и Николай Ольков из деревни Каратаевка Бердюжского района Тюменской области с книгой "Сказания Ферапонта Андомина". В номинации "Безруковский форпост" за лучшее военно-патриотическое произведение для юношества лауреатом стала Ольга Колпакова из Екатеринбурга за книгу "Полынная ёлка".

"Эти пять лауреатов приедут на вручение премии. Мы ждем много почетных гостей, в том числе потомков Петра Ершова, руководство Союза писателей России и депутатов Тюменской областной думы. Решается вопрос и с другими интересными участниками фестиваля", - рассказала Надежда Проскурякова.

Она отметила, что в рамках премии пройдет региональный конкурс творческих работ учащихся "Старинная архитектура глазами детей", которые можно будет направить до конца апреля в музей Ершова. Итогом конкурса станет выставка. Лучшим юным художникам Тюменской области вручат ценные призы.

Инна Кондрашкина