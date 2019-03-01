Премьера сериала "Тобол" намечена на осень 2019 года

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Сериал "Тобол", состоящий из восьми серий, выйдет на Первом канале ориентировочно осенью 2019 года.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев.

"Сериал почти готов, Первый канал уже принял окончательную версию монтажа восьми серий. Мы завершаем озвучку. Телепремьера планируется до нового года, возможная дата – октябрь-ноябрь", - рассказал Олег Урушев.

В отличие от полнометражной версии, которая рассчитана на зрителей 15-35 лет, сериал – это драма. Сценарий восьмисерийного фильма более приближен к роману "Тобол" Алексея Иванова и рассчитан на аудиторию 40+. В фильме будут показаны крещение язычников, староверы и их гонение из церкви, староверческие пожары, самосожжения, будет больше любовных линий.

Напомним, кинопремьера фильма состоялась 21 февраля. Историческая драма "Тобол" рассказывает зрителям о молодом офицере новой гвардии Петра I Иване Демарине, который по заданию царя отправляется в Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Главные роли в картине исполнили Илья Маланин, Дмитрий Дюжев и Дмитрий Назаров.

Олег Урушев добавил, что благодаря актерскому таланту Дмитрия Назарова впервые удалось воссоздать уникальный образ русской семьи.

"Ремезов получился не злым стариком, он получился многообразным, интересным, с юмором. Мы создали уникальный образ русской семьи, который состоит из Ремезова, из подвига Петьки, из Маши, из сыновей", - отметил продюсер фильма.

Он добавил, что в ближайшее время планируется записать санудтрек к фильму "Тобол". Музыку исполнит Тюменский симфонический оркестр.

Любовь Голышева