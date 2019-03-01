"Снятие порчи" обошлось тобольской пенсионерке в крупную сумму

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

275 тыс. рублей и золотых украшений лишилась 84-летняя тоболячка после "снятия порчи", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Жительница Тобольска обратилась с заявлением о хищении денег и золотых украшений в дежурную часть. Правоохранители узнали, что к пенсионерке на улице подошли две женщины и убедили ее в том, что на ней порча, которую нужно снять в кратчайшие сроки.

Испугавшись за свое здоровье, пожилая женщина впустила мошенниц в дом. Для проведения обряда злоумышленницы потребовали у пенсионерки все имеющиеся в доме деньги. Тоболячка без промедления достала накопленные 275 тыс. рублей. Затем лжецелительницы заверили, что на сыне женщины также есть порча и потребовали снять золотые украшения. Пенсионерка отдала кольцо и цепочку стоимостью 12 тыс. рублей. Все это злоумышленницы завернули в газету и сказали, что сверток необходимо положить в темное место и достать только через три дня. Но вечером пенсионерка достала газету, но ни денег, ни золота не обнаружила.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Правоохранители ищут злоумышленниц.

Жителям Тюменской области советуют не доверять незнакомым, которые запугивают порчей и обещают ее снять. "Ни в коем случае не впускайте их домой и не передавайте им денежные средства и другое ценное имущество", — заключили в тюменской полиции.