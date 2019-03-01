В Тюменской области реализовано более ста инвестпроектов в АПК и пищевой промышленности

| Фото: Тюменьмолоко | Фото: Тюменьмолоко

В Тюменской области за три последних года реализовано более 100 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Такие данные приведены в материалах выездного заседания комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Только в 2018 году было реализовано 30 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 21,7 млрд рублей. Создано более 1 тыс. 900 новых рабочих мест. "Это хорошие результаты, – считает начальник управления по животноводству департамента АПК Тюменской области Рустем Бетляев. - В целом все задачи, которые ставились, реализованы. Только в молочном секторе рост производства молока составил более чем 10%. Таких показателей у нас, наверное, никогда не было. Мы очень неплохо сработали по качеству сырья, многое сделали по снижению себестоимости продукции, большая работа проведена и по цифровизации и земли, и животноводства. Сегодня, практически все племенное стадо содержится в единой базе данных. Ежедневно мы можем контролировать каждое животное. И все это в целом позволяет нам надеяться, что инвестор придет к нам еще и еще раз".

Рустем Бетляев высоко оценил работу ОАО "Тюменьмолоко", с которой ознакомились депутаты областной думы в ходе выездного заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

"Люди здесь чувствуют, что их продукция реализуется намного лучше, чем раньше, значит будет потребность в сырье, а значит придет еще инвестор, который это сырье даст - в виде новых крупных животноводческих ферм, - пояснил он. - Я думаю, что те успехи, которые были в 2018 году, настроят наших инвесторов на 2019 год очень позитивно. Это касается всего животноводства - и мясного и молочного".

Согласно реестру инвестиционных проектов, в настоящее время в стадии реализации в области находится более 200 проектов в сфере агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Наиболее крупными из них являются третий этап строительства молочного комплекса группы компаний "Дамате" в Голышмановском районе, третий этап строительства животноводческого комплекса ООО "Петелино" в Ялуторовском районе, молочного комплекса ООО "Агрофирма Междуречье" в Ярковском районе.

Борис Олейник