Сто участников из Ямала и Югры приедут на тюменскую "Студвесну"

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Студенты Ямала и Югры впервые примут участие в Тюменском областном фестивале "Студенческая весна" с 5 по 22 апреля, сообщает МТЦ "Космос" со ссылкой на организаторов фестиваля.

Коллективы и исполнители автономных округов - всего 100 человек - наравне с тюменскими участниками будут бороться за "Золотой приз" и путевку на Российскую студвесну. Победители войдут в состав делегации Тюменской области и представят регион на Российской студенческой весне в Перми.

"В этом году у большой Тюменской области юбилей — 75 лет, в честь этого масштабного события мы решили расширить рамки областного фестиваля студенческого творчества и объединили представителей всей Тюменской области. Студенты Ямала и Югры приедут в областную столицу, чтобы вместе заниматься творчеством, это повод поделиться своими креативными находками, обменяться опытом и найти новые творческие решения", — отметил руководитель дирекции "Студенческой весны" Илья Титов.

Фестиваль откроется образовательными программами и состязаниями в неконцертных направлениях: медиа, видео, пиар, интеллектуальные игры и научно-техническое творчество.

8 апреля начнутся кастинги и арт-лаборатории по концертным направлениям: мода, оригинальный жанр, музыка, театр, хореография. Федеральные эксперты помогут участникам доработать номера для финальных шоу.

Принять участие в фестивале могут учащиеся ссузов и вузов Тюменской области, Ямала и Югры в возрасте от 16 до 25 лет любой формы обучения.

Принимающая сторона обеспечит проживание и питание в течение любых пяти дней фестиваля. Дорогу участники оплачивают сами либо транспортные расходы может взять на себя направляющая сторона.

Индивидуальные и коллективные заявки принимаются до 1 апреля на сайте студвесна72.рф. Необходимо предоставить скан паспорта и справку с места учебы.