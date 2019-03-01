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Тюменские ветераны получают соцподдержку и материальную помощь

Общество, 11:09 28 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 500 тыс. рублей было выделено в первом квартале 2019 года в Тюмени на оказание помощи всем категориям ветеранов, сообщает администрация Тюмени.

Всего в областном центре проживают более 187 тыс. людей пенсионного возраста, в том числе 220 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 2 тыс. 990 тружеников тыла, 55 жителей блокадного Ленинграда, 75 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, более 76 тыс. ветеранов труда, 4 тыс. 864 ветерана боевых действий.

Ветераны Великой Отечественной войны получают материальную помощь из средств благотворительного фонда "Победа". В 2018 году 339 тюменских ветеранов приобрели бытовую технику, медикаменты, продукты питания на общую сумму почти 6 млн рублей. 128 ветеранов получили из городского бюджета социальные выплаты на ремонт жилья. В лечебно-реабилитационных центрах "Жемчужный" и "Градостроитель" бесплатно прошли курс лечения 675 ветеранов войны и труда.

Специалисты проводят обследование социально-бытовых условий жизни ветеранов, а также выявляют нуждающихся в материальной, медицинской и социальной помощи. Кроме этого тюменские ветераны Великой Отечественной войны по-прежнему получают возможность проходить регулярное диспансерное обследование, лечебно-профилактическое обслуживание, необходимые лекарства и средства реабилитации.

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# ветераны , День Победы , социальная поддержка , счет Победа

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