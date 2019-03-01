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Александр Моор поручил усилить профилактику наркомании в молодежной среде

Губернатор, 17:52 27 марта 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Комплекс мер по реализации антинаркотической программы в Тюменской области обсудили на заседании комиссии под председательством губернатора Александра Моора.

Более 85% преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств совершены с использованием сети Интернет и бесконтактного способа передачи наркотиков. Сбытом занимались преступные группы - благодаря оперативно-розыскным мероприятиям деятельность нескольких группировок пресечена, закрыты 52 наркопритона.

Участники заседания обсудили эффективность мероприятий по противодействию распространения в сети Интернет запрещенной информации о наркотических средствах. По данным областного УМВД в России, на более 10 тыс. интернет-ресурсах есть информация о возможности приобрести наркотики. Ежедневно ведется мониторинг сети Интернет. В Роскомнадзор России уже направлена информация о 1 тыс. 502 сайтах, содержащих противоправный контент. Из них 1 тыс. 170 заблокированы и удалены владельцами ресурсов, 332 проходят проверку.

Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий, направленный на выявление и пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, занимающихся распространением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Анализируя наркоситуацию в регионе, Александр Моор отметил, что по некоторым показателям наблюдается позитивная динамика. В частности, в регионе по итогам 2018 года среди несовершеннолетних не зарегистрировано ни одного случая смерти или отравления наркотиками.

"Тем не менее, впереди еще много работы. Межведомственное взаимодействие систем профилактики и силовых ведомств должно быть более эффективным. Необходимо продолжить профилактику наркомании, особенно в молодежной среде",- подчеркнул губернатор.

В работе заседания антинаркотической комиссии приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, областной прокурор Владимир Владимиров, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, руководители региональных структур и правоохранительных ведомств.

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# Александр Моор , антинаркотическая комиссия , профилактика наркомании

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