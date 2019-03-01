Определен победитель соревнований спасателей в ликвидации ДТП

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Специализированная пожарно-спасательная часть 32 ОФПС Тюмени признана победителем областных соревнований по ликвидации дорожно-транспортного пришествия.

Как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС Геннадий Грибич, всего в традиционных соревнованиях приняли участие 10 команд из районов области и Тюмени, а сборная ТОСЭР шла вне зачета.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

"Согласно положению соревнований, команды после того, как получили сигнал о ДТП, проводили вначале разведку, - поделился он. - Им необходимо было выяснить, есть ли газ в автомобиле, затем после вскрытия капота, отключали аккумуляторную батарею. В это же время происходила эвакуация пострадавших, их доставляли в карету скорой помощи".

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Оценивали конкурсантов эксперты отдела организации аварийно-спасательных работ регионального управления МЧС. За ошибки спасателям добавляли минуты, то есть задание нужно было выполнить на скорость и качественно.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Победители областных соревнований - спасательная часть 32 ОФПС Тюмени представит регион на соревнованиях УФО в Тюмени в апреле.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Анжела Лебедева