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Тюменец поджег машину своей коллеги

Происшествия, 18:27 28 марта 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает городская полиция.

В отдел полиции обратилась женщина, у которой повредили автомобиль "Лада Калина". Неизвестный ночью поджег чужое имущество. Полицейским удалось задержать подозреваемого.

Пьяный 35-летний тюменец облил машину своей коллеги бензином, поджег ее и скрылся. Очевидцами произошедшего стали жильцы дома, которые передали информацию потерпевшей. Задержанный признался в совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# автомобили , поджог

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