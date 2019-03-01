Тюменец поджег машину своей коллеги

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает городская полиция.

В отдел полиции обратилась женщина, у которой повредили автомобиль "Лада Калина". Неизвестный ночью поджег чужое имущество. Полицейским удалось задержать подозреваемого.

Пьяный 35-летний тюменец облил машину своей коллеги бензином, поджег ее и скрылся. Очевидцами произошедшего стали жильцы дома, которые передали информацию потерпевшей. Задержанный признался в совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.