Тюменские депутаты обсудили вопросы использования маткапитала и выплаты пенсий

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Усилить информационно-агитационную работу по вопросам получения и использования средств материнского капитала рекомендовали отделению Пенсионного фонда по Тюменской области депутаты облдумы на очередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам.

Как отметил председатель думского комитета Дмитрий Горицкий, вопрос использования средств материнского капитала остается насущным. В 2018 году маткапиталом воспользовались почти 9 тыс. жителей региона.

"По итогам работы в 2018 году мы видим, что около трех миллиардов рублей жители направили на погашение ипотеки, еще один миллиард двести миллионов рублей – на строительство, реконструкцию и ремонт жилья. То есть более четырех миллиардов из средств маткапитала пошло на улучшение жилищных условий. Тема актуальная, тюменцы должны знать и понимать, как можно использовать эти средства и куда нужно обращаться", - отметил Дмитрий Горицкий.

Управляющий отделения ПФ РФ по Тюменской области Алефтина Чалкова напомнила, что информационно-разъяснительная работа ведется постоянно. Для этого на территории юга области созданы и работают 974 консультационных пункта.

Рассмотрели члены комитета и вопрос своевременной выплаты пенсий жителям Тюменской области. По данным областного отделения Пенсионного фонда РФ, в регионе проживает почти 404 тыс. пенсионеров. Средний размер страховой пенсии в 2018 году составил 15 тыс. 570 рублей, она была проиндексирована на 3,7%. Социальная пенсия за 2018 год составила 9,6 тыс. рублей, ее индексация составила 2,9%.

Депутаты рекомендовали продолжить работу по контролю за своевременной выплатой и доставкой пенсий и других социальных выплат, а также активизировать информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации пенсионного законодательства, повышению пенсионной грамотности населения и работодателей.

Отчет о работе регионального отделения Пенсионного фонда РФ будет рассмотрен на заседании облудмы 12 апреля.

Любовь Голышева