Все районы Тюменской области, где ведется строительство, обеспечены сырьем

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Темпы жилищного, дорожного и инфраструктурного строительства диктуют объемы добычи строительного сырья в Тюменской области.

Такими наблюдениями с участниками "Форума недропользователей - 2019. Геологическое изучение и добыча строительного и агрохимического сырья", который прошел в областном центре 28 марта, поделился начальник управления недропользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Антон Климович.

"На текущий момент департаментом выдано 262 лицензии на добычу строительного и агрохимического сырья, - отметил он. - Сейчас в этой сфере работает около 116 предприятий микро- и малого бизнеса. По всем видам полезных ископаемых у нас фиксируется прирост запасов. Это говорит о том, что регулярно открываются новые месторождения и прирост запасов полностью компенсирует уровень добычи".

Традиционно основными драйверами добычи и потребления строительного сырья, по данным департамента, остаются Тюменский, Тобольский и Уватский районы.

"За 2018 и 2019 годы эти три района – основные потребители строительного и другого сырья, - подчеркнул Антон Климович. - В среднем в нашем регионе добывается от 11 до 14 млн кубометров строительного сырья. В зависимости от спроса. И эти объемы ставят нас в одну линейку с регионами –лидерами".

Все районы Тюменской области, где ведется строительство, по словам Антона Климовича, обеспечены сырьем. "Дефицита данного ресурса в области нет", - подчеркнул он.

Форум недропользователей проходит в Тюмени в третий раз. На этой площадке встречаются предприниматели, общественники, ученые, представители госорганов, регулирующих работу по освоению недр.

Борис Олейник