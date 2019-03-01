Одиннадцать уголовных дел о коррупции на транспорте возбудили в регионе в 2019 году

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

21 эпизод преступной деятельности, связанной с коррупцией, был выявлен в ходе совместной работы Тюменского следственного отдела на транспорте и транспортной прокуратуры в 2018 году. Среди них 19 случаев коммерческого подкупа, а также мошенничество и превышение должностных полномочий.

Об этом сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе тюменского линейного отдела УМВД России на транспорте Станислав Ключников на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По итогам доследственной проверки 11 сообщений о преступлениях коррупционной направленности в первом квартале 2019 года возбуждено 11 уголовных дел. Материалы трех из них направлены в суд.

"На протяжении нескольких лет отмечается высокий должностной статус фигурантов, связанных с коррупцией, - отметил Станислав Ключников. - Это ряд руководителей вагонного ремонтного депо на станции "Ишим", начальник грузового двора станции "Войновка" и другие руководители".

Год от года суммы взяток и подкупов, по словам представителя ведомства, растут. Зарегистрированы, в том числе, эпизоды до 300 тыс. рублей.

"Если в 2016 году средняя сумма взятки или коммерческого подкупа составляла около двадцати тысяч рублей, то в настоящее время она остается в районе ста десяти тысяч", - отметил Ключников.

Среди способов передачи взяток в последнее время превалирует бесконтактная схема с использованием банковских карт, оформленных, как правило, на третьих лиц.

"В борьбе с коррупцией немаловажным фактором является и активная гражданская позиция, - добавил руководитель тюменского следственного управления на транспорте Сергей Салманов. - Она выражается в своевременном информировании правоохранительных органов о готовящихся или совершенных преступлениях коррупционной направленности".

Информацию о фактах коррупции можно передать письменным сообщением с приложением документов, необходимых для их рассмотрения, по адресу: Тюмень, ул. Логунова, 4/3, 625016.

Николай Ступников