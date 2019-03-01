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Тюменцев зовут на встречу с писательницей Софьей Сонецкой

Общество, 12:31 29 марта 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Творческая встреча с начинающей тюменской писательницей, членом Российского союза писателей Софьей Сонецкой начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) 29 марта в 16 часов, сообщает Центральная городская библиотека.

Автор - неоднократный номинант национальной литературной премии "Писатель года" и многих других премий. Произведения Софьи Сонецкой представлены в альманахах "Писатель года-2015", "Дебют-2016", а также на общероссийском сайте современной прозы "Проза.ру".

Софья Сонецкая написала три книги "Две полоски", Счастливый случай", "Есть ли жизнь после р…". Гости смогут познакомиться с автором и ее творчеством.

Слушатели смогут задать вопросы, взять автограф и сфотографироваться на память. Вход свободный.

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# библиотеки , встреча , книги , писатели

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