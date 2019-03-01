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29 марта началось в Тюмени со снега

Общество, 07:30 29 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс пяти градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 29 марта, прогнозирует сервис Gismeteo.

Весь день будет пасмурно и с осадками. Утро началось со снега, который с увеличением температуры воздуха перейдет в дождь.

В первой половине дня довольно сильный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Однако днем он станет спокойнее, с порывами до 6 метров в секунду.

Непросто будет метеозависимым людям сегодня: атмосферное давление понизилось до 749-752 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 90-98 %. До 11 часов и после 23 часов ожидаются малые геомагнитные бури..

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 10 минут.

Евгения Тенегина

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# дождь , погода в Тюмени , снег

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