Пожар в Ноябрьске мог стать следствием сокрытия убийства
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Признаки криминальной смерти обнаружены у погибшего на пожаре мужчины в Ноябрьске в ночь с 27 на 28 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) возбудил межрайонный следственный отдел. Личность мужчины установлена.
Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.