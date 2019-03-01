Пожар в Ноябрьске мог стать следствием сокрытия убийства

| Фото: vk.com/nojabrsk112 | Фото: vk.com/nojabrsk112

Признаки криминальной смерти обнаружены у погибшего на пожаре мужчины в Ноябрьске в ночь с 27 на 28 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) возбудил межрайонный следственный отдел. Личность мужчины установлена.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.