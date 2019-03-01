В Тобольске потушили условный пожар на товарной базе

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Тренировочные пожарно-тактические учения прошли на базе товарно-материальных ценностей в Тобольске, сообщает региональное управление МЧС России.

По замыслу учений при проведении сварочных работ произошел пожар в ангаре №2. Возникла угроза распространения огня на складируемые товары. Первыми на борьбу с огнем прибыли добровольные пожарные объекта, которые тушили очаг возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Позже к ним на помощь прибыли подразделения 128 пожарно-спасательной части. Было проведено боевое развертывание и организовано тушение пожара. Всего в учениях приняли участие 39 человек личного состава и 11 единиц техники.

Руководитель учений Иван Сухарев отметил, что в рамках учений было проверено взаимодействие подразделений пожарно-спасательного гарнизона, администрации и служб жизнеобеспечения города. Участники учений получили оценку - удовлетворительно.