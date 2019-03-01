Лучшую женскую сборную по баскетболу назвали в опорном вузе
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Женская команда Института геологии и нефтегазодобычи стала победителем турнира по баскетболу в Тюменском индустриальном университете, сообщает пресс-служба вуза.
Соревнования прошли в зачет спартакиады среди обучающихся структурных учебных подразделений опорного вуза. Финальные встречи состоялись в спортивном зале института транспорта.
Второе место заняла команда Строительного института, замкнули тройку призеров спортсмены Института сервиса и отраслевого управления.