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Лучшую женскую сборную по баскетболу назвали в опорном вузе

Спорт, 11:58 29 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женская команда Института геологии и нефтегазодобычи стала победителем турнира по баскетболу в Тюменском индустриальном университете, сообщает пресс-служба вуза.

Соревнования прошли в зачет спартакиады среди обучающихся структурных учебных подразделений опорного вуза. Финальные встречи состоялись в спортивном зале института транспорта.

Второе место заняла команда Строительного института, замкнули тройку призеров спортсмены Института сервиса и отраслевого управления.

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# баскетбол , ТИУ

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