В "Медиастрану" вовлекут студентов колледжей

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Новый формат областного образовательного проекта "Медиастрана" презентовали в Тюменской области. Теперь в нем могут участвовать не только школьники всех возрастов, но и студенты колледжей, сообщает региональный департамент образования и науки.

Напомним, проект впервые стартовал в прошлом учебном году. Тогда около 300 ребят из всех муниципалитетов региона приезжали в Тюмень на очные занятия и экскурсии. Школьники продемонстрировали все, чему научились, на первом областном фестивале весной 2018 года.

"В прошлом году количество школьников, желающих участвовать в проекте, оказалось вдвое больше, чем мы могли фактически охватить. Кроме этого из-за морозов и карантина мы были вынуждены передвигать сроки обучающих модулей, что не всегда было удобно для наших коллег и партнеров, которые проводили экскурсии, мастер-классы и практикумы. Так мы пришли к идее интернет-проекта, который все желающие ребята смогут бесплатно смотреть из любой точки области и даже мира", — отметила пресс-секретарь департамента образования и науки Евгения Самохвалова.

Уроки и домашние задания будут появляться на странице проекта, а также в его официальной группе в социальной сети Вконтакте.

Как и прежде, "Медиастрана" будет состоять из образовательных модулей по печатной, интернет-, теле-, радиожурналистике и связям с общественностью. По просьбам участников добавятся новые уроки — по актерскому мастерству, а по просьбам педагогов — специальный блок по медиаобразованию, подготовленный научными сотрудниками ТюмГУ.

"Мы продолжаем оставаться на связи и будем рады предложениям и пожеланиям от ребят и их кураторов. Пишите нам на почту portal072@gmail.com, каких видео вам не хватает и чему вы еще хотите научиться, и мы с удовольствием подберем для вас спикеров и запишем новые видео", — отметила менеджер проектов Moi-portal.ru Кристина Шилина.

В каждом из модулей ребят ждет подборка видеоуроков, после которых нужно будет выполнить домашние задания. Также продолжится практика экскурсий, тренингов, мастер-классов, творческих встреч. На занятиях юнкоры научатся креативно мыслить, четко и убедительно говорить, уверенно чувствовать себя в кадре, делать новости, верстать школьную газету, снимать и монтировать радиопрограммы и видеоролики.

В рамках проекта поделятся опытом лучшие школьные редакции, сотрудники порталов, радиостанций, кафедры журналистики ТюмГУ, медиахолдинга. Гостями и спикерами станут известные блогеры, успешные журналисты и пресс-секретари. В октябре ребят ждет областной фестиваль школьных СМИ.