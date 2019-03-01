Премьера фильма "Бегство рогатых викингов" состоится в "Киномаксе"

| Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Премьера фильма "Бегство рогатых викингов", снятого по книге писателя Владислава Крапивина, состоится в тюменском кинотеатре "Киномакс" (ТРЦ "Кристалл") 5 апреля, начало в 14 часов. Об этом сообщила начальник отдела информационных проектов и развития СМИ управления массовых коммуникаций регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ольга Крюкова.

В день премьеры зрителей ждут развлекательная программа, викторина по творчеству Владислава Крапивина, знакомство со специальным гостем мероприятия, чье имя организаторы показа пока не раскрывают, а также встреча с режиссером фильма Ильей Белостоцким. Гостей порадуют зажигательные выступления юных артистов, автограф-сессия, сувениры с символикой фильма и многое другое.

| Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Напомним, работа над фильмом по книге известного писателя Владислава Крапивина велась в Тюмени в 2010 году. Съемки проходили на улицах, во дворах и в домах областной столицы. Съемочный период завершился еще летом 2010 года, но монтажно-тонировочный период (пост-продакшн) затянулся на несколько лет, поскольку в фильме присутствует сложная компьютерная и видеографика, а также качественная "ручная" анимация.

Работа над кинолентой завершилась осенью 2017 года. Картина собрала 11 наград на отечественных и международных кинофестивалях. Фестивальное продвижение фильма продолжается.

| Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Билеты на показ можно приобрести в кассах кинотеатра "Киномакс".