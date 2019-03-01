Полиция Тюмени всю ночь искала пропавшего мальчика

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потерявшегося 8-летнего ребенка разыскали полицейские Тюмени, сообщает региональное управление МВД России.

Сообщение о пропаже поступило вечером 28 марта. Женщина рассказала, что днем, когда она была на работе, за ее 8-летним сыном присматривал дедушка. Около 15 часов мальчик пошел погулять и находился во дворе, когда через некоторое время дедушка выглянул в окно, то обнаружил, что внука нигде нет. Он обошел окрестные дворы, но ребенка найти не удалось. Когда мама мальчика вернулась с работы, она обзвонила родственников и знакомых, однако и это не принесло никакого результата, поэтому женщина обратилась в органы внутренних дел.

Розыск пропавших детей относится к числу приоритетных задач полиции поэтому стражи правопорядка незамедлительно сформировали специальную группу, опросили маму и дедушку пропавшего, восстановили картину событий и начали поиск. На это ушла вся ночь, уже под утро ребенка нашли в п. Утяшево. Выяснилось, что туда он отправился, чтобы встретиться с другом. Дети заигрались, когда мальчик вспомнил о том, что пора возвращаться домой, уже стемнело, и он решил остаться у приятеля. К сожалению, родители второго ребенка не посчитали нужным никого об этом уведомлять. В настоящий момент мальчика вернули домой, с ним все в порядке.

Тюменская полиция призывает граждан не оставаться безучастными, если вы видите, что маленький ребенок находится на улице один (особенно в вечернее или ночное) спросите не нужна ли ему помощь и в случае если у вас возникают какие-либо подозрения обратитесь в полицию. Если пропал ваш ребенок также незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел.