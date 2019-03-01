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Ишимка обокрала знакомого из Новосибирской области

Происшествия, 14:32 29 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительницу Ишима 1988 года рождения, обокравшую нового знакомого, задержали полицейские, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Сообщение от жителя Новосибирской области о краже банковской карты поступило в дежурную часть МО МВД России "Ишимский". Оперуполномоченный установил подозреваемую в краже. Ей оказалась местная жительница.

Как выяснилось, мужчина приехал в Ишим в гости к женщине, с которой познакомился в соцсетях. Они распивали алкоголь. Когда мужчина уснул, женщина похитила у него банковскую карту и сняла с нее около 26 тыс. рублей. Затем злоумышленница спрятала карту в туалете гостиницы — пыталась инсценировать потерю имущества.

Утром уборщица обнаружила банковскую карту и передала ее владельцу. Мужчина не смог рассчитаться за товар в магазине и понял, что на ней нет денег. Под подозрение попала новая знакомая, так как больше в городе он никого не знал и общался только с ней.

Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции. Известно, что злоумышленница ранее неоднократно судима.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# кража , полиция , преступление

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