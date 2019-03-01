  • 29 марта 201929.03.2019пятница
  • USD64,8012
    EUR72,8884
  • В Тюмени 1..3 С 1 м/с ветер южный

Юные краеведы изучили особенности национальных костюмов

Общество, 16:56 29 марта 2019

https://pioner72.ru | Фото: https://pioner72.ru

Учащиеся школы юного краеведа "Тюменский следопыт" стали участниками круглого стола "Костюм моего народа как исторический источник", сообщает Дворец "Пионер".

В работе круглого стола приняли участие юные краеведы из Тюмени, Тюменского, Исетского и Ярковского муниципальных районов. Экспертами выступили: доцент ТюмГУ, кандидат педагогических наук Ольга Бакиева, декан ФМТиХ ТГИК, профессор, доктор культурологии Лилия Демина, преподаватель ТКИ Е. В. Даниловская.

Учащиеся представили 12 докладов о сибирско-татарских, русских старообрядческих и купеческих, польском, коми-зырянском, чувашском, казахском, удмуртском, армянском, чеченском и других костюмах, характеризуя их с позиций исторического пути, хозяйственной деятельности и религии народов Тюменской области.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дворец Пионер , доклады , краеведы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:02 29.03.201930 марта - события дня
17:51 29.03.2019ТюмГУ и CISCO будут развивать образовательные цифровые технологии
17:29 29.03.2019Молодежная администрация Тюмени и общественники договорились о сотрудничестве
17:18 29.03.2019Прокуратура выявила нарушения в исправительной колонии в Тобольске