Юные краеведы изучили особенности национальных костюмов

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Учащиеся школы юного краеведа "Тюменский следопыт" стали участниками круглого стола "Костюм моего народа как исторический источник", сообщает Дворец "Пионер".

В работе круглого стола приняли участие юные краеведы из Тюмени, Тюменского, Исетского и Ярковского муниципальных районов. Экспертами выступили: доцент ТюмГУ, кандидат педагогических наук Ольга Бакиева, декан ФМТиХ ТГИК, профессор, доктор культурологии Лилия Демина, преподаватель ТКИ Е. В. Даниловская.

Учащиеся представили 12 докладов о сибирско-татарских, русских старообрядческих и купеческих, польском, коми-зырянском, чувашском, казахском, удмуртском, армянском, чеченском и других костюмах, характеризуя их с позиций исторического пути, хозяйственной деятельности и религии народов Тюменской области.