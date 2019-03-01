  • 29 марта 201929.03.2019пятница
  • USD64,8012
    EUR72,8884
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Живую вакцину от гриппа с пятилетним сроком создали в Новосибирске

Общество, 18:43 29 марта 2019

nk.org.ua | Фото: nk.org.ua

Живую вакцину против гриппа с пятилетним сроком действия и гарантированной безопасностью разработали специалисты Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", сообщает РИА Новости.

Председатель совета Ассоциации по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий "Биофарм", член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов отметил, что вакцина близка к внедрению: "Она важна, потому что вакцина, которая производится на культуре клеток, а не на куриных или перепелиных эмбрионах, существенно более безопасна, потому что культура клеток аттестована на 50 лет вперед".

По его мнению, эту вакцину нужно как можно быстрее испытать и внедрить, потому что живая вакцина против гриппа действует около пяти лет, а инактивированная — всего год-два.

Кроме того, рассказал специалист, в планах у центра "Вектор" разработка вакцины против коронавирусов, на которые сейчас приходится около 20-30 % всех респираторных инфекций.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцина , гриппа , Новосибирск , ученые

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 29.03.2019Проект тюменских общественников #РоссияЧитает поддержал Денис Майданов
19:54 29.03.2019В Тобольске стартовала программа "Next-педагог"
19:43 29.03.2019Выходные в Тюмени будут облачными и с осадками
19:23 29.03.2019На Ямале обсудили перспективы строительства плавательного бассейна и ледового корта в Коротчаево