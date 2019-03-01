Живую вакцину от гриппа с пятилетним сроком создали в Новосибирске

| Фото: nk.org.ua | Фото: nk.org.ua

Живую вакцину против гриппа с пятилетним сроком действия и гарантированной безопасностью разработали специалисты Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", сообщает РИА Новости.

Председатель совета Ассоциации по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий "Биофарм", член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов отметил, что вакцина близка к внедрению: "Она важна, потому что вакцина, которая производится на культуре клеток, а не на куриных или перепелиных эмбрионах, существенно более безопасна, потому что культура клеток аттестована на 50 лет вперед".

По его мнению, эту вакцину нужно как можно быстрее испытать и внедрить, потому что живая вакцина против гриппа действует около пяти лет, а инактивированная — всего год-два.

Кроме того, рассказал специалист, в планах у центра "Вектор" разработка вакцины против коронавирусов, на которые сейчас приходится около 20-30 % всех респираторных инфекций.